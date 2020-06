Bihar और Andhra Pradesh विधान परिषद चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान, 6 जुलाई को होंगे मतदान

नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस ( coronaviruis ) संकट के बीच बड़ी खबर सियासी गलियारे से आ रही है। भारत निर्वाचन आयोग ( Election Commission of India ) ने बिहार विधान परिषद ( Bihar Vidhan Parishad Chunav ) और आंध्र प्रदेश विधान परिषद ( Andhra Pradesh Vidhan Parishad Chunav) के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोनों जगहों पर अगामी छह जुलाई को मतदान ( Voting ) होंगे और उसी दिन परिणाम ( Result ) भी घोषित किए जाएंगे।

Election Commission of India announces Biennial Election to the Bihar Legislative Council by the Members of

Legislative Assembly (MLAs).

Polling to be held on 6th July 2020.

Election Commission of India announces Biennial Election to the Bihar Legislative Council by the Members of Legislative Assembly (MLAs). Polling to be held on 6th July 2020.

चुनाव के लिए ये है शेड्यूल

भारत निर्वाचन आयोग ( Election Commission of India ) ने सोमवार को तारीखों का ऐलान करते हुए पूरी शेड्यूल जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार विधान परषिद चुनाव के लिए 18 जून को नोटिफिकेशन ( Issue of Notification) जारी किया जाएगा। वहीं, नॉमिनेशनल ( Last Date Of Making Nomination ) के लिए 25 जून आखिरी तारीख होगा। वहीं, 26 जून को नॉमिनेशन की जांच की जाएगी और 29 जून तक नाम वापस लिया जा सकेगा। बिहार में 9 सीटों के लिए छह जुलाइ को वोट ( Date Of Poll ) डाले जाएंगे। उसी दिन शाम पांच बजे से वोटों की गिनती होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे।

Election Commission of India announces Bye Election to fill one casual vacancy in the Andhra Pradesh Legislative Council by the Members of

Legislative Assembly (MLAs).



Polling to be held on 6th July 2020.



Election Commission of India announces Bye Election to fill one casual vacancy in the Andhra Pradesh Legislative Council by the Members of Legislative Assembly (MLAs). Polling to be held on 6th July 2020.

बिहार के साथ-साथ आंध्र का भी चुनाव

वहीं, आंध्र प्रदेश विधान परिषद चुनाव ( Andhra Pradesh Vidhan Parishad Chunav) के लिए भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 18 जून को यहां भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 25 जून नॉमिनेशन के लिए आखिरी तारीख होगा। वहीं, 26 जून को नॉमिनेशन की जांच होगी। नाम वापस लेने कि आखिरी तारीख 29 जून तक होगी। छह जून को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं, पांच बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। यहां आपको बता दें कि बिहार में इस समय अलग-अलग कैटेगरी में 29 सीटें खाली हैं।