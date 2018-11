नई दिल्ली। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है और सभी राजनीतिक दल एक-दूसरे को मात देने के लिए रणनीति बना रहे हैं। साथ ही चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इन सबके बीच मीडिया पांच राज्यों के चुनाव को देखते हुए ओपिनियन पोल कर ये बताने की कोशिश कर रही है कि राज्य की जनता का मूड किया है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक फैसला लेते हुए कहा कि पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए मतदान शुरू होने की तिथि 12 नवंबर से लेकर अंतिम मतदान तिथि सात नवंबर तक इन राज्यों के चुनाव के संबंध में सभी प्रकार के एग्जिट पोल पर रोक रहेगी। बता दें कि जिन राज्यों में चुनाव की तिथियों की घोषणा हुई है, उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना शामिल हैं।

General election to the Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Mizoram &Telangana, 2018 – Ban on exit poll .



