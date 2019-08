जम्मू-कश्मीर विधानसभा परिसीमन पर चुनाव आयोग की बैठक, कम हो सकती है सीटें

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर विधानसभा ( Jammu Kashmir ) के परिसीमन ( delimitation ) के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग ( Election Commission ) की बैठक जारी है। दरअसल घाटी में पिछले एक साल से चुनाव लंबित हैं। यहां फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है। आर्टिकल 370 ( Article 370 ) हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में जिंदगी धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है।

यही वजह है कि चुनाव आयोग अब यहां जल्द चुनाव कराना चाहती है।

हालांकि जबतक विधानसभा सीटों का परिसीमन नहीं हो जाता चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती है।

दरअसल जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों में अभी कुछ और महीनों का वक्त लग सकता है।

इसकी वजह यह है कि चुनाव आयोग पहले विधानसभा सीटों का परिसीमन करेगा और उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।

