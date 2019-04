नमो टीवी पर चुनाव आयोग का नया निर्देश, मतदान से 48 घंटे पहले प्री-रिकॉर्डेड कंटेट न हो प्रसारित

नई दिल्ली। चुनाव आयोग की ओर से 'नमो टीवी' को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने कहा है कि मतदान से 48 घंटे पहले 'नमो टीवी' पर लाइव कवरेज की जा सकती है, लेकिन प्री रिकॉर्डेड यानि पहले से ही रिकॉर्ड की सामाग्री नहीं प्रसारित की जा सकती है। इसके साथ ही आयोग ने साफ किया है कि राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) प्रसारण पर कड़ी निगरानी रखेंगे।

Live coverage can be done on Namo TV but any pre-recorded content cannot be streamed for 48 hours before the polling date. State Chief election Commissioners (CEC) have been informed to observe this strictly