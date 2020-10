Election Commission ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा किया समाप्त, जनसभा करने पर प्रत्याशी भरेंगे खर्चा

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बार भारतीय निर्वाचन आयोग ने उनकी स्टार प्रचारक का दर्जा समाप्त कर दिया है। चुनाव आयोग ने इसकी वजह कमलनाथ द्वारा बार—बार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना बताया है। पिछले कुछ दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आचार संहिता को लेकर कई बार कमलनाथ की शिकायत चुनाव आयोग से की थी।

If any campaign is done by Kamal Nath from now onwards, the entire expenditure will be borne by the candidate in whose constituency campaign is being undertaken, says Election Commission. https://t.co/M0N1tcfoV7