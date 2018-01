पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में चुनावी शंखनाद, त्रिपुरा में 18 फरवरी और मेघालय-नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान

नई दिल्ली: पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। त्रिपुरा में 18 फरवरी को पहले चरण में मतदान होगा। वहीं मेघायल और नागालैंड में 27 फरवरी को दूसरे चरण में चुनाव होगा। 3 मार्च को तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे। तीनों राज्यों में गुरुवार से ही आचार संहिता लागू कर दी गई है।

EVM-VVPAT से होगा इस्तेमाल

चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त एके ज्योति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव में EVM और VVPAT का इस्तेमाल किया जाएगा। संवेदनशील बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। चुनाव आयुक्त एके ज्योति ने कहा कि उम्मीदवारों की चुनाव खर्च की सीमा 20 लाख होगी। तीन राज्यों में दो चरणों में चुनाव होंगे।

Polling for legislative assembly elections in Tripura to be held on 18 Feb, polling in Meghalaya & Nagaland to be held on 27 Feb; Counting for all three states on 3 March: AK Joti, CEC pic.twitter.com/SPlHhGTZtW