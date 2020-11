Kaziranga में एलिफेंट सफारी 1 नवंबर से फिर होगी शुरू

काजीरंगा। एक हाथी पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के दौरे का आनंद लेने के लिए उन सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है । पार्क के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस महीने की शुरुआत में पार्क के फिर से खुलने के ठीक एक महीने बाद 1 नवंबर से नेशनल पार्क में एलिफेंट सफारी पर्यटकों के लिए शुरू हो जाएगी। काजीरंगा में हाथी सफारी का क्रेज काफी अधिक है। यहां पर पर्यटक इस सफारी के लिए कई माह पहले बुकिंग कराते हैं। हर साल इस माह काफी पयर्टक इसका लुत्फ उठाते हैं।

Assam: Elephant safari at Kaziranga National Park resumed from today. Park official allowed booking for only 37 seats while maintaining #COVID19 protocol. pic.twitter.com/FScOilseK3