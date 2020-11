रियाद से दिल्ली आ रही फ्लाइट की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें क्यों

कराची। मेडिकल इमर्जेंसी के कारण रियाद से दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की गो-एयर फ्लाइट को कराची एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा। हालांकि, जिस यात्री की स्वास्थ्य समस्या के कारण इमर्जेंसी लैंडिंग कराई गई, उसे बचाया नहीं जा सका है।

गौरतलब है कि गो-एयर की फ्लाइट में सवार एक यात्री को हवा में कार्डिएक अरेस्ट की शिकायत हुई। पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने विमान को मानवीय आधार पर लैंडिंग की इजाजत दे दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 30 साल के एक शख्स को गो एयर विमान में कार्डिएक अरेस्ट पड़ गया था। वह उत्तर प्रदेश के बरेली का निवासी था।

GoAir Riyadh-Delhi flight diverted to Karachi airport due to a medical emergency onboard (passenger reported unwell). The flight landed safely at Karachi airport: Airline Official



More details awaited. pic.twitter.com/0MV47qzRM6