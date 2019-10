इंडिगो विमान के इंजन में आग लगने के बाद कराई इमरजेंसी लैंडिंग, गोवा के मंत्री थे सवार

नई दिल्ली। दिल्ली से चली एक इंडिगो फ्लाइट की गोवा में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। दरअसल रविवार देर रात विमान के इंजन में आग की लपटें देखी गईं। इसकी जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। इंज में आग की लपटों की खबर ने मानो सनसनी फैला दी. तुरंत डाबोलिम एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।

खास बता यह है कि विमान में गोवा के पर्यवारवण मंत्री निलेश काबराल, कृषि निदेशक और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी सवार थे।

दिल्ली से चले इंडिगो विमान में उस समय हड़कंप मच गया जब इंजन में आग की लपटें देखी गईं। यात्रियों से भरे विमान में गोवा का पर्यावरण मंत्री भी मौजूद थे।

यही वजह रही कि विमान की तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि विमान में कुल 114 यात्री सवार थे। फिलहाल हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

विमान ने हवा में अभी 15 मिनट ही सफर किया था कि खराबी का पता चल गया, जिसके बाद जांच की गई तो पता चला इसमें आग की लपटें उठ रही हैं। ऐसे में तुरंत लैंडिंग कराई गई।

हालांकि, अभी इंडिगो एयरलाइंस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। सूत्रों की मानें तो समय रहते ही खराबी का पता चल गया जिससे बड़ा हादसा टल गया।

खास बात यह है कि 'यात्रियों ने जब इंजन जलता हुआ देखा तो वह चिल्लाने लगे लेकिन पायलट ने बहुत अच्छी तरह से परिस्थिति को संभाला। घटना के वक्त वह एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आ रहे थे।

IndiGo statement: We strongly refute the occurrence of any fire in the engine of flight 6E-336 from Goa to Delhi on Sept 29. However, the cause of the incident is not known yet and is currently under investigation. https://t.co/cuGIWIFfAP