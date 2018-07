कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, अनंतनाग में सुरक्षबलों पर हुई फायरिंग

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के द्वारा आतंकियों के घिरने की जानकारी मिली है। कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में आतंकियों और सेना के बीच एनकाउंटर चल रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई की मुताबिक, अभी इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान सेना को आतंकियों के छिपे होने की भनक लगी। इस दौरान आतंकियों ने भी खुद को घिरता हुआ देख जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सेना की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक एनकाउंटर जारी है और ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

#SpotVisuals : Terrorists fire upon security personnel at Bumzoo village in Anantnag district's Mattan; Area cordoned off, more details awaited. #JammuAndKashmir (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/rgD5GKQdmi

#JammuAndKashmir: An encounter has started between terrorists and Army in Tanghdar sector of kupwara . More details awaited. pic.twitter.com/WjmCfXNuB4