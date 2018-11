जम्मू-कश्मीर: त्राल में सेना ने जैश के आतंकियों को घेरा, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग जारी

श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेर लिया है। जानकारी के मुताबिक, पुलवामा के त्राल में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, त्राल इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेर लिया है। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। इस एनकाउंटर से संबंधित अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

इंटरनेट सेवा को किया गया बंद

इस एनकाउंटर के दौरान स्थानीय लोगों की तरफ से किसी भी तरह की हिंसक घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। त्राल के अलावा पंपोर और अवंतिपोरा में इंटरनेट सेवा को भी ठप कर दिया गया है। इसके अलावा एनकाउंटर की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है।

मकान में छिपे आतंकियों ने किया जवानों पर फायर

मिली जानकारी के अनुसार, आज सुबह सेना की 42 आरआर, सीआरपीएफ की 180वीं वाहिनी और राज्य पुलिस विशेष अभियान दल के जवानों के संयुक्त कार्यदल ने त्राल के डार गनईगुंड इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर तलाशी अभियान चलाया। जवानों ने जैसे ही तलाशी लेते हुए गांव के भीतरी हिस्से में प्रवेश किया, एक मकान में छिपे आतंकियों ने फायर कर दिया।

जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की। इसके बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि यह आतंकी ठिकाना जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों का था। यहां पर ज्यादातर आईईडी बनाया जाता था। जिले के रामनगरी गांव में गुरुवार को सेना की 23 पैरा और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एक सूचना के आधार पर साझा ऑपरेशन चलाया।

