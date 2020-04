मुंबई में ठेला गिराने पर फूटा महिला सब्जी विक्रेता का गुस्सा, पुलिसकर्मी से की हाथापाई

नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावायरस ( Coronavirus in india ) के खतरे से निपटने के लिए लॉकडाउन की अवधि को 19 दिन के लिए बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। लॉकडाउन ( Lockdown ) के दूसरे चरण में भी पुलिस ( Police ) के सामने लोगों को घर पर रखना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। खास तौर पर गरीब तबके और मजदूर वर्ग के गुस्से का शिकार भी होना पड़ रहा है।

ऐसा ही एक मामला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ( Mumbai) में भी देखने को मिला है। यहां के मनखुर्द इलाके में पुलिसकर्मी और सब्जी ( Vegetable ) बेचने वाली महिला के बीच जमकर हाथापाई हो गई। आईए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

थाली बजाओ के बाद अब बारी है जयघोष दिवस मनाने की, हर-हर महादेव और जो बोले सो निहाल के नारे 20 अप्रैल शाम 6 बजे लगाने की हुई अपील

#WATCH Mumbai: A scuffle broke out between a hawker and police personnel yesterday after she was not allowed to sell vegetables in a containment area in Mankhurd. A case has been registered in the matter by police. (Source - Amateur video) #Maharashtra #CoronaLockdown pic.twitter.com/NGhaUypxIx