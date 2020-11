पूरा उत्तर भारत बर्फ की चादर से ढंका, तापमान में भारी गिरावट

नई दिल्ली। शिमला के आईएमडी (इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट) अधिकारी मनमोहन सिंह का कहना है कि शिमला में 4.4 डिग्री सेल्सियस और मनाली में -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन के समय में लगभग 10 डिग्री की गिरावट भी हुई है। आने वाले समय में यहां के तापमान में और गिरावट हो सकती है।

गौरतलब है कि उत्तर भारत में बीते 24 घंटे में जोरदार बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई है। गुलमर्ग, कुल्लू मनाली, शिमला, केदारनाथ, बदरीनाथ, चमोली में चारों तरफ बर्फ दिखाई दे रही है।

