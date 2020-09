EPFO खाताधारकों के बीमा में बढ़ोतरी, लेकिन ब्याज में हुआ खेल

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुशंसित 8.5 फीसदी की ब्याज दर को "COVID-19 से पैदा असाधारण परिस्थितियों" का हवाला देते हुए दो भागों में विभाजित करने की सिफारिश की है। EPFO वर्ष के लिए छह करोड़ से अधिक ग्राहकों को 8.15 फीसदी रकम देगा और शेष 0.35 फीसदी जो कि उसके इक्विटी निवेश से जुड़ा हुआ है "31 दिसंबर से पहले" देगा। वहीं, खाताधारकों की बीमाराशि में एक लाख रुपये की बढ़ोतरी भी कर दी गई है।

ईपीएफओ ने कहा, यह एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड या ईटीएफ में निवेश की गई अपनी इकाइयों को भुनाने के अधीन है। 8.5 फीसदी पर ईपीएफ ब्याज दर सात साल के निचले स्तर पर है। यदि ईटीएफ इकाइयों का नगदीकरण उम्मीद के मुताबिक नहीं आता है, तो 8.15 फीसदी ब्याज दर 1977-78 के बाद से सबसे कम होगी, जब ईपीएफओ ने 8 फीसदी की ब्याज दर का भुगतान किया था।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड के एक सदस्य ने कहा, बुधवार की घोषणा का प्रभावी रूप मतलब यह है कि ईपीएफओ ब्याज का केवल आंशिक भुगतान करने की स्थिति में है, जिसकी राशि फिलहाल लगभग 58,000 करोड़ रुपये है। वहीं, 0.35 फीसदी हिस्सा यानी लगभग 2,700 करोड़ रुपये तरलता के मुद्दों के कारण रखे जाएंगे।

