कोरोना के नए खौफ के बीच राहत की खबर, भारत में अब तक नहीं मिला यूके वाला Covid स्ट्रेन

नई दिल्ली। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से पूरी दुनिया में खौफ का माहौल है। कोविड-19 के वायरस की तुलना में इसका यह नया स्ट्रेन 70 फीसदी अधिक खतरनाक है, इस वजह से पूरी दुनिया दहशत में है। लेकिन इस बीच राहत की खबर ये है कि ये नया स्ट्रेन भारत से अभी तक दूर है।



Vaccine आने से पहले ब्रिटेन के अलावा इन 5 देशों में भी मिला Corona का नया स्ट्रेन, जानिए इससे जुड़ी 5 बड़ी बात

दरअसल, आईसीएमआर-नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनएआरआई) के निदेशक और वैज्ञानिक डॉ. समीरन पांडा (Dr Samiran Panda) ने दावा किया है। कोरोना का ये स्ट्रेन अभी भारत से दूर है। उन्होंने बताया कि हमने देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्र किए गए सैंपल्स का परीक्षण किया है लेकिन हमें यूनाइटेड किंगडम में पाए गए SARS-CoV2 के म्युटेंट स्ट्रेन नहीं मिले हैं।

We have tested samples collected from the various parts of the country and haven't seen here the mutant strain of SARS-CoV2 found in the United Kingdom: Dr Samiran Panda, Director & Scientist, ICMR-National AIDS Research Institute (NARI) pic.twitter.com/YfrcxX5Rgi