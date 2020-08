Pranab Mukherjee की हालत बेहद नाजुक, अब भी वेंटिलेटर पर हैं पूर्व राष्ट्रपति, हॉस्पिटल ने दी बड़ी जानकारी

नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति ( EX President ) प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukherjee ) की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। तीसरे दिन भी उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं है। हॉस्पिटल प्रशासन ने ताजा जानकारी में कहा कि सुबह से उनकी सेहत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह अभी भी वेटिंलेटर ( Ventilator ) पर हैं। वहीं, पूर्व राष्ट्रपति की सेहत को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैल रही है, जिसका खंड़न उनके बेटे ने किया है।

प्रणव मुखर्जी की सेहत को लेकर बडा़ अपडेट

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी (EX President Pranab Mukherjee ) आर्मी (Army) के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ( Research And Referral Army Hospital ) में भर्ती हैं। हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि तीन दिन हो गए हैं, लेकिन उनकी हालत (Pranab Mukherjee Health Update ) में कोई सुधार नहीं है। फिलहाल, अभी वह वेंटिलेटर पर हैं। कहा ये भी जा रहा है कि उनकी सेहत में सुधार के कोई लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं। यहां आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति की ब्रेन सर्जरी ( Brain Surgery ) हुई है, उससे पहले उनमें कोरोना वायरस (coronavirus) की पुष्टि भी हुई थी। इधर, प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ( Abhijeet Mukherjee) और बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ( Shramishtha mukherjee ) ने भी उनकी सेहत को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के लिए जो सही है, ईशवर वह करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पिता के लिए चिंता करने वालों को धन्यवाद। वहीं, उन्होंने प्रणब मुखर्जी की सेहत को लेकर फैल रही अफवाह पर श्रमिष्ठा मुखर्जी ने नारजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लोग झूठी अफवाह न फैलाएं। साथ ही उन्होंने मीडिया से फोन न करने की अपील की है। श्रमिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि मुझे अपने पिता की सेहत को लेकर हॉस्पिटल से लगातार जानकारी मिल रही है।

The condition of former President Pranab Mukherjee remains unchanged this morning. He is deeply comatose with stable vital parameters and continues to be on ventilatory support: Army Research & Referral (R&R) Hospital, Delhi https://t.co/JPhaOOoEvL