भारत बंद के कारण उस्मानिया यूनीवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित, जल्द जारी होगा नया शेड्यूल

नई दिल्ली। भारत बंद की वजह से उस्मानिया यूनीवर्सिटी के अंडर में 8 दिसंबर को होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। आज हुई स्थगित परिक्षाओं के लिए नया संशोधित कार्यक्रम जल्द जारी कर दिया जाएगा। उस्मानिया विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से दी जानकारी के अनुसार 9 दिसंबर से निर्धारित परीक्षाएं शेड्यूल के अनुसार आयोजित की जाएंगी।

All examinations scheduled on 8th Dec under Osmania University jurisdiction have been postponed due to #BharatBandh. The revised schedule will be given in due course of time. Examinations scheduled from 9th Dec will be held as per schedule: Controller of Exams, Osmania University pic.twitter.com/nHr5pILXGK