Delhi में अब घटते जाएंगे COVID-19 के नए मामले, एक्सपर्ट्स ने दी बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन ( India Lockdown ) के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों ( COVID-19 ) का आंकड़ा 12 लाख के करीब पहुंच गया है। कई राज्यों में यह महामारी विकराल रूप धारण करता जा रहा है। लेकिन, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( coronavirus in Delhi ) में इस खरनाक वायरस पर काबू पा लिया गया है। एक्सपर्ट ( corona Expert ) का कहना है कि दिल्ली ( corona cases in Delhi ) में अब कोरोना वायरस के नये मामले नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि, ज्यादातर लोगों में हर्ड इम्युनिटी ( Herd Immunity ) डेवलप हो चुकी है।

Delhi में अब नहीं बढ़ेंगे कोरोना के केस: Expert

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना ( coronavirus cases in Delhi ) के नए केस कम होते जा रहे हैं। एक समय जहां राज्य में कोरोना के नए तीन से चार हजार आ रहे थे। वहीं, अब एक हजार से नीचे आंकड़ा पहुंच चुका है। COVID-19 मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर डी के सरीन (Doctor D k Sarin) का कहना है कि सीरोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यहां अच्‍छी-खासी आबादी कोरोना ( Corona ) के प्रति एक्‍सपोज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राजधानी में हर्ड इम्‍यूनिटी डेवलप ( Herd Immunity Devlop ) होने से अब कोरोना के नये केस कम होते जाएंगे। डॉक्टर सरीन का कहना है कि मई में देशभर में जो सीरो सर्वे किया गया, उसमें दिल्‍ली ( COVID-19 in Delhi ) शामिल नहीं था। जिससे पता चला क‍ि 1% से भी कम आबादी वायरस से एक्‍सपोज हुई। डॉक्टर सरीन का कहना है कि देखने से पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना महामारी काफी तेजी से फैली। कई लोग एसिम्‍प्‍टोमेटिक थे इसलिए रूटीन टेस्टिंग से उनमें वायरस को पकड़ा नहीं जा सका। लेकिन, अब जो रिपोर्ट सामने आई है उससे पता चलता है कि यहां कोरोना के मामले हर दिन कम होते जाएंगे।

'इस कारण कम हो रहे COVID-19 के केस'

वहीं, दिल्‍ली मेडिकल काउंसिल ( Delhi Medical Council ) के अध्‍यक्ष डॉ अरुण गुप्‍ता ( Doctor Arun Gupta ) का कहना है कि होम आइसोलेशन ( Home Isolation ), टेस्टिंग ( Testing ), बेड कैपेसिटी बढ़ाना और प्‍लाज्‍मा थेरेपी ( Plasma Therapy ) से कोरोना महामारी को कम करने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि प्रति 10 लाख पर 44 हजार टेस्‍ट्स किया जा रहा है, जो किसी भी स्टेट से ज्यादा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोरोना के लिए रिजर्व्‍ड 15,745 बेड्स में से 11,958 अब भी खाली पड़े हैं। इससे पहले AIIMS के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ( Randeep Guleria ) ने कहा था कि दिल्‍ली में कोरोना अपनी पीक से अब आगे बढ़ चुका है। हालांकि, उन्‍होंने सावधानी बरतने की बात जरूर कही है। उन्होंने कहा कि केस को दोबार बढ़ने से रोकने के लिए इन्‍फेक्‍शन कंट्रोल के तरीकों और कंटेनमेंट ऐक्टिविटीज को अभी आगे भी जारी रखना होगा। क्योंकि, कई देशों में दोबारा से भी मामले बढ़े हैं। बहरहाल, कोरोना केस में कमी आने से सरकार से लेकर स्वास्थ्य महकमा ने चैन की सांस जरूर ली होगी। क्योंकि, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे थे।