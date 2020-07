अगर भारत को अमेरिका, ब्राजील बनने से रोकना है तो फिर लगाना होगा Lockdown: वैज्ञानिक

-भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी संक्रमण ( Covid-19 Virus ) तेजी से फैलता जा रहा है।

-अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि अगर संक्रमण की रफ्तार यही रही तो भारत में ब्राजील और अमेरिका ( Coronavirus in America ) जैसे हालात पैदा हो सकते हैं।

-विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि भारत सरकार को संक्रमण ( Coronavirus in India ) पर काबू पाने के लिए फिर से देशव्यापी लॉकडाउन ( Lockdown in India ) लगाना चाहिए।