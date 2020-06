Telangana: सरकारी कोयला खदान में विस्फोट, 4 की मौत, तीन घायल

नई दिल्ली। एक तरफ देश कोरोना वायरस ( coronavirus ) संकट से जूझ रहा है। वहीं, दूसरी तरफ तेलंगाना ( Telangana ) के पेद्दापल्ली ( Peddapalli ) जिले में एक सरकारी कोयला खदान ( Coal Mines ) में जोरदार विस्फोट ( Explosion ) हुआ है। इस हादसे में चार मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है।

SCCL में विस्फोट

घटना मंगलवार की है। जानकारी के मुताबिक, यह विस्फोट सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड ( SCCL ) की एक ओपन कास्ट कोयला खदान में हुआ है। बताया जा रहा है कि सरकारी स्वामित्व वाली इस कोयला कंपनी में काफी संख्या में मजदूर काम करते हैं। यह हादसा सिंगरेनी के रामगुंडम रीजन-3 की ओपन कास्ट माइन-1 में हुआ है। बताया जा रहा है कि नियोजित श्रमिकों का समूह खदान के बड़े बोल्डर को तोड़ने के लिए डेटोनेटर लगा रहा था। ठीक उसी समय यह धमाका हो गया। जिसमें चार मजदूरों की मौके पर ही मौत ( Four Labourers Died In Explosion) हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल तीन मजदूरों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।



मृतकों के परिजन को एक-एक करोड़ देने की मांग

पुलिस के मुताबिक, मरने वालों की पहचान प्रवीण, कुमार, अंजैयाह और राजेश के रूप में की गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिंगरेनी हॉस्पिटल ( Singareni Hospital ) भेज दिया है। इधर, इस घटना की जांच के लिए एक टीम का भी गठन कर दिया गया है। खान सुरक्षा महानिदेश के नेतृत्व में एक टीम इस पूरे घटना की जांच करेगी और जल्द ही साइट का निरीक्षण भी किया जाएगा। वहीं, इस घटना के बाद ट्रेड यूनियन के नेताओं ने घायलों से मुलाकात की। मृतक के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए और घायलों को 50 लाख रुपए देने की मांग की गई है।

