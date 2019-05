गुवाहाटी में सेंट्रल मॉल के बाहर ग्रेनेड ब्लास्ट, 6 लोग घायल

नई दिल्ली। बड़ी खबर गुवाहाटी से आ रही है। गुवाहाटी के जू रोड स्थित सेंट्रल मॉल के बाहर विस्फोट हुआ है। ग्रेनेड ब्लास्ट में में 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरे इलाके को सील कर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। घटनास्थल पर पुलिस और बम स्क्वॉर्ड की टीम मौजूद है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिए गए हैं। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धमाके की आवाज सुनते ही अफरा तफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर दी। पुलिस ने लावारिस वस्तुओं को नहीं छूने को कहा है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

Deepak Kumar, Commissioner of Police, Guwahati: A grenade blast took place at 8pm in which six people are injured, investigation is underway. https://t.co/OoYIR5b4EP