करतारपुर जाने के लिए लेनी होगी विदेश मंत्रालय की मंजूरी!

नई दिल्ली। आगामी 8 नवंबर को पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी इस बहुप्रतीक्षित कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। हालांकि अब विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान ने जिन लोगों को करतारपुर गलियारे के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया है, उन्हें वहां जाने के लिए आधिकारिक स्तर पर मंजूरी लेनी होगी।

विदेश मंत्रालय ने यह बयान पाकिस्तान द्वारा कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर गलियारा उद्घाटन समारोह के लिए भेजे गए निमंत्रण के संदर्भ में दिया है। सिद्धू ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान का निमंत्रण मिला है और वह समारोह में शिरकत करेंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस संबंध में कहा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू का नाम करतारपुर के उद्घाटन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के जत्था की सूची में है, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक शख्सियतों या आमंत्रित व्यक्तियों को राजनीतिक क्लीयरेंस लेने की जरूरत है और जिनका नाम इस सूची में नहीं है वो इस बारे में जान जाएंगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है।

Raveesh Kumar, MEA on if Navjot Singh Sidhu is in the list of pilgrims to go in inaugural 'jatha' to Kartarpur: I think the political personalities or invitees who think they need to get a political clearance,&those not included in list will know about it.There won't be surprises