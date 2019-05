फानी तूफान का तांडव: ओडिशा में 8 लोगों की मौत, पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश

नई दिल्ली। ओडिशा में भीषण चक्रवाती तूफान फानी का तांडव जारी है। ओडिशा के पुरी तट से टकराने के बाद तूफान धीरे-धीरे कमजोर पड़ गया, लेकिन अपने पीछे भारी तबाही मचा गया। ओडिशा में चक्रवाती तूफान से 8 लोगों की मौत हो गई । वहीं 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुरी में पुरानी इमारते, दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं ठप हो गई हैं। 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तूफान का रूख पश्चिम बंगाल की तरफ चला गया है। बंगाल में कई जगहों पर आंधी के साथ बारिश हो गई है। कोलकाता समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में तूफान से भारी नुकसान के अनुमान है। राज्य में तेज हवाएं और बारिश हो रही हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक खुद पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं केंद्र की भी इस तूफान पर नजर है। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। सेना, एनडीआरएफ, इंडियन कोस्ट गार्ड समेत कई एजेंसियां लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। ओडिशा के कई जिले बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।

SN Pradhan, DG NDRF: As of now, three persons have lost their lives in the cyclone. The precautions that have been taken should be continued. #Fani pic.twitter.com/WI9hxBQQDA