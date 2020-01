अबु आजमी के बेटे का बड़ा बयान, उद्धव के साथ जाऊंगा अयोध्या, वो मंदिर बनाएंगे और मैं मस्जिद

नई दिल्ली। महाराष्ट्र ( Maharashtra ) के सीएम और शिवसेना ( Shiv Sena ) प्रमुख उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) सरकार के सौ दिन पूरे होने पर अयोध्या का दौरा करेंगे। उनके अयोध्या ( Ayodhya ) दौरे को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। समाजवादी पार्टी के नेता अबु आजमी ( Abu Azmi ) के बेटे फरहान आजमी ( Farhan Azmi ) ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ वह भी अयोध्या जाएंगे।

दरअसल, अबु आजमी के बेटे ने उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे पर सवाल उठाया है। फरहान आजमी ने कहा कि उद्धव ठाकरे अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर अयोध्या जाने के फैसले से मुसलमानों को डरा रहे हैं। फरहान आजमी ने साफ कहा कि अगर उद्धव ठाकरे राम मंदिर जाते हैं तो हम भी अयोध्या जाएंगे, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। एक रैली के दौरान फरहान ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे अयोध्या जा रहे हैं, तो मैं भी जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हम सब जाएंगे। आजमी ने कहा कि मैं महा विकास अघाड़ी के नेताओं को भी आमंत्रित करूंगा और मेरे पिता भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे राम मंदिर बनाने जाएंगे, लेकिन हम बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जाएंगे। फरहान आजमी यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हैं।

Farhan Azmi, son of Samajwadi Party (SP) Maharashtra leader Abu Azmi: If being the Chief Minister, Uddhav Thackeray says he is going to Ayodhya on 7th March, I will also go with him. He will build lord Ram's Temple & we will build Babri Masjid. (27.01.20)