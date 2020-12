किसान नेता राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी

नई दिल्ली। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शनिवार को शिकायत की है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने बताया कि शनिवार शाम को करीब पांच बजे उन्हें धमकी भरी काल आई।

उनके सहायक अर्जुन बालियान ने इसकी कौशांबी थाना में शिकायत दी। पुलिस ने मामले में की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है।

It was a phone call from Bihar. They were threatening to kill me with arms. I've forwarded the recording to the police captain. They will do what is needed to be done next: Rakesh Tikait, Spokesperson, Bhartiya Kisan Union, on receiving life threatening phone call pic.twitter.com/FxNffCRi2L