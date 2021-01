किसान नेता अपनी मांग पर अड़े, कहा- सरकार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए

नई दिल्ली। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बारिश के कारण यहां पर सर्दी बढ़ जाने की आशंका है। ऐसे में किसान आंदोलन पर बैठे किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसान अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन का रविवार 37वां दिन है।

किसान नेता ओंकार सिंह का कहना है कि सरकार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। जब तक कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, हम वापस नहीं जाएंगे। यह निराशाजनक है कि किसान अपनी जान गंवा रहे हैं। इतने सारे किसान ठंड से जूझ रहे हैं लेकिन सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है।

Today is 37th day, govt should leave its stubbornness. We won't go back till laws are taken back. It's disappointing that farmers are losing their lives. So many farmers are braving the cold yet the govt is not taking it seriously: Onkar Singh, Farmers' Leader at Singhu border https://t.co/fr3n31W1e9 pic.twitter.com/ub2TwSoZOl