किसान आंदोलनः कृषि मंत्री तोमर ने विवाद के समाधान की उम्मीद जताई

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को उम्मीद जताई कि किसान संगठनों से शुक्रवार को होने वाली वार्ता में विवाद का समाधान निकल जाएगा। तोमर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आंदोलनकारी किसान संघ भी किसानों की बेहतरी के सोचेंगे और समाधान के लिए खास भूमिका निभाएंगे।

गौरतलब है कि करीब 40 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर सैकड़ों किसान केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार के साथ उनकी अब तक सात दौर की वार्ता हो चुकी है। इसमें किसान संगठनों की आधी मांगें मान ली गई हैं।

