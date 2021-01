पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का ऐलान, आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों के एक सदस्य को देंगे नौकरी

नई दिल्ली। कृषि आंदोलन को 56 दिन हो चुके हैं। अभी तक किसान और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है। शुक्रवार को सरकार और किसानों के बीच हुई वार्ता बेनतीजा निकली। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।

I have received report that 76 farmers have passed away during the protest against three farm laws. Today, I announce that we'll provide govt job to one family member of those from Punjab who die in agitation at Delhi borders: Punjab CM Captain Amarinder Singh pic.twitter.com/6JYpSDkZnY