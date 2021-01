Farmer Protest : राकेश टिकैत की धमकी के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर फिर लौटे किसान

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसक घटना के बाद कमजोर लग रहा किसान आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। गुरुवार रात को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की धरनास्थल से नहीं हटने और जान देने तक की घोषणा के बाद से आंदोलन ने यू टर्न ले लिया है। इसके बाद आंदोलनकारी किसानों ने गाजीपुर सीमा पर जय जवान, जय किसान और इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए।

Agitating farmers raise slogans 'Jai Jawan, Jai Kisan', 'Inquilab Zindabad' at Ghazipur border (Delhi-Uttar Pradesh); visuals from early morning.



Uttar Pradesh Police and Provincial Armed Constabulary (PAC) deployed left the protest site late last night. https://t.co/V9FzAA2dXJ pic.twitter.com/UABDcL08UD