Farmer Protest : सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी तक सुनवाई स्थगित की, किसान अंदोलन पर जताई चिंता

नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन 43वें दिन भी जारी है। किसान संघों के नेता अपनी मांगों पर अड़े हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में किसानों के पक्ष में एक वकील द्वारा दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 11 जनवरी के लिए स्थगित दी। शीर्ष अदालत ने किसानों की हालत पर चिंता भी जताते हुए कहा कि हम आपकी समस्या को जानते हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत से मसले का समाधान निकले। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तीनों केंद्रीय कानूनों के वापसी की मांग की।

Supreme Court today adjourned the hearing to January 11, while noting that "we understand the farmers' situation", during the hearing in a petition filed by a lawyer, seeking quashing of Centre's three farm laws