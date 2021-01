Farmer Protest: किसानों का ऐलान- 4 जनवरी को वार्ता विफल हुई तो उठाएंगे यह बड़ा कदम

नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान संगठनों के नेताओं की शुक्रवार को सिंघुबॉर्डर हुई बैठक में फैसला लिया गया कि चार जनवरी को सरकार के साथ होने वाली वार्ता विफल होने पर आंदोलन को तेज करते हुए छह जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। पंजाब में भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के जनरल सेक्रेटरी किसान हरिंदर सिंह लाखोवाल ने आईएएनएस को बताया, "बैठक में सरकार के साथ होने वाली अगली वार्ता के विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। सरकार ने हमारी दो मांगे मान ली है, लेकिन दो अहम मांग अभी बाकी हैं , जिन पर चार जनवरी को चर्चा होगी। अगर, सरकार के साथ वार्ता के दौरान इन दो मांगों पर बात नहीं बनी तो छह जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाली जाएगी।"

The next round of talks with govt will be held on January 4, 2021 & if our demands are not accepted, we will hold march at Kundli-Manesar-Palwal (KMP) on January 6. We will announce a date about when & move forward from Shahjahanpur border: Yogendra Yadav, Swaraj India pic.twitter.com/0AOSIAOdfw