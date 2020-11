रामलीला मैदान जाने की जिद पर अड़े किसान, केंद्र ने दी बुराड़ी में प्रदर्शन की इजाजत

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान अभी भी हरियाणा-दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आंदोलनकारी किसानं दिल्ली में रामलीला मैदान या जंतर.मंतर पर प्रदर्शन की जिद पर अड़े हैं। जबकि केंद्र सरकार ने किसानों को बुराड़ी स्थित निरंकारी संत समागम ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दी है। फिलहाल प्रदर्शन स्थल को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच तकरार जारी है। इस लिहाज से आज सिंधु बॉर्डर पर फिर तनाव देखने को मिल सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा का भारी बंदोबस्त सिंधु बॉर्डर पर किया गया है।

Heavy security deployment at Singhu border (Delhi-Haryana) where protesting farmers are gathered



Delhi Police yesterday gave permission to farmers to hold their demonstrations at the Nirankari Samagam Ground in Delhi's Burari area pic.twitter.com/AN9tVbMKyW