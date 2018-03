नई दिल्ली। पिछले सात दिनों से चला आ रहा अन्ना का अनशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए शुरू हुआ यह अनशन जिस प्रकार खत्म हुआ, उससे अन्नदाता ही नाराज दिखे। किसान नेता काका जी की मानें तो उनकी मांगों को केवल सरकारी आश्वासन से ही निपटा देना किसानों के साथ विश्वासघात है। वहीं, अन्ना का अनशन तुड़वाने पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी विरोध का सामना करना पड़ा और जब वो भाषण दे रहे थे तो कथितरूप से एक किसान ने उन पर जूता फेंका।

अन्ना हजारे से मिलने पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस, जूस पिलाकर कराया अनशन खत्म

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने गुरुवार को अपने अनिश्चितकालीन अनशन को समाप्त कर दिया। यह अनशन उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात के बाद खत्म किया। हालांकि इस बीच अन्ना ने मंच से केंद्र सरकार द्वारा उनकी मांगें माने जाने का दावा किया, लेकिन किसान उनके इस कदम से नाखुश नजर आए।

किसानों की नाराजगी इस वजह से भी ज्यादा थी कि अन्ना ने अपना अनशन महाराष्ट्र के सीएम से मिलने के बाद समाप्त किया, जिससे देशव्यापी किसानों की यह समस्या केवल एक राज्य तक ही सिमट कर रह गई। यही वजह है कि अन्ना के अनशन खत्म करने की घोषणा के बाद किसान नेताओं ने इस पर अलग—अलग प्रतिक्रियाएं दीं। यहां तक कि कुछ किसान संगठनों ने सरकारी आवश्वासन को विश्वासघात बताया है।

अन्ना के आंदोलन में मुख्यमंत्री फडणवीस पर फेंका गया जूता

इस बार फीका रहा अनशन का असर

इस बार अन्ना का अनशन केवल भूख हड़ताल सा ही नजर आया और उनके कद के मुताबिक लगभग बेअसर दिखाई दिया। किसानों में भी उनके अनशन को लेकर अधिक उत्साह देखने को नहीं मिला। हालांकि हड़ताल खत्म होने के दिन कुछ किसान संगठनों ने अन्ना से मुलाकात कर उनको अपना समर्थन जरूर दिया, लेकिन कुल मिलाकर अनशन में वह जान नहीं आ सकी, जो उनके पहले के आंदोलनों में रही।

