किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में सिंघु बॉर्डर पर कानून की प्रतियां जलाईं

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 49वें दिनों से जारी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को अमल में लाने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही एक कमेटी का गठन किया गया है। मगर किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगरी दिखाई है। उनके द्वारा सुनाए गए फैसले को सिरे से नकार दिया।

#WATCH | Farmers protesting at Singhu Border burn copies of the #FarmLaws#Lohri pic.twitter.com/t6eY6aNLOo