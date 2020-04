Coronalockdown के चलते परेशान किसान, खुदकुशी की चेतावनी के साथ सरकार से लगाई गुहार

नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावायरस ( coronavirus in india ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें लगातार इस जानलेवा वायरस से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रही हैं। देश में 21 दिन का लॉकडाउन ( Lock Down ) भी इसी कड़ी का अहम हिस्सा। ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के जरिये इस घातक वायरस के फैलने से रोका जा सके। इस लॉकडाउन का कारोबार के साथ कई क्षेत्रों पर सीधा असर भी पड़ा है।

इस लॉकडाउन के चलते देश का अन्नदाता भी परेशान है। लॉकडाउन ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर किया लेकिन सबसे ज्यादा मार सब्जी उगाने वाले किसानों पर पड़ी है।

बाजार में सब्जियां जा नहीं पा रही, जैसे-तैसे पहुंच भी जाती है तो यहां से उठाने वाले ही नहीं पहुंच रहे हैं, जिसका सीधी मार किसानों पर पड़ रही है।

देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन ने भले ही लोगों को कोरोना के कहर से बचाने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन किसानों के लिए ये लॉकडाउन कहर बनकर टूटा है। खास तौर पर सब्जियां उगाने वाले किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

किसानों की सब्जियां खेतों में सड़ रही हैं। पंजाब, झारखंड, यूपी, बिहार, उत्तराखंड से लेकर देश के अधिकांश राज्यों में किसानों का बुरा हाल है।

ये बेहाल किसान सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो जल्द से जल्द कोई हल निकाले। कुछ किसानों इस परेशानी के चलते खुदकुशी की चेतावनी तक दे डाली है।

झारखंड की राजधानी रांची में 10 गांव के दर्जनों किसानों ने सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिये इन किसानों ने जल्द हल ना निकलने की सूरत में खुदकुशी करने की चेतावनी दे डाली है।

झारखंड के किसानों का कहना है कि व्यापारियों को गांव तक नहीं आने देने से उनका माल बाजार तक नहीं पहुंच पा रहा है। पहले किसान अपने उत्पाद ओडिशा, बंगाल और छत्तीसगढ़ भेजते थे।

रोजाना 70 से 80 टन सब्जियां इन राज्यों में भेजी जाती थीं। लेकिन लॉकडाउन के चलते अनुमति नहीं मिल रही। स्थानीय बाजार भी बंद हैं।

Punjab:Farmers allege they are suffering losses due to low demand at vegetable wholesale market in Ludhiana,amid #CoronaLockdown.One of farmers says,"Govt had allowed 95 vehicles but only 25-30 were permitted to enter market.Our vegetables have remained unsold,leading to losses". pic.twitter.com/fQZyl80vwZ