कर्नाटकः हिरासत में लिए गए किसान, पीएम मोदी के दौरे से पहले प्रदर्शन की थी योजना

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) नए साल की शुरुआत किसानों ( farmer ) को सौगात देने के साथ करने जा रहे हैं। साल दूसरे ही दिन पीएम मोदी देश के दक्षिण राज्य कर्नाटक का रुख कर रहे हैं। हालांकि उनके दौरे से ठीक पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के तुमकुर में पीएम मोदी के आने से पहले ही कुछ किसानों को हिरासत में लिया गया है।

बताया जा रहा है कि ये सभी किसान पीएम के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में थे। इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और पीएम मोदी की सभा से पहले ही इन कथित प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने ले लिया गया है।

दरअसल तुमकुर से ही पीएम मोदी आज किसान सम्मान निधि योजना ( Kisan smman nidhi yojna ) की तीसरी किस्त जारी करेंगे। इसका फायदा करीब 6 करोड़ किसानों को मिलेगा।

Prime Minister Narendra Modi will be participating in various programmes in Karnataka, today. The first programme will be a visit to Sree Siddaganga Mutt in Tumakuru. pic.twitter.com/dqzE9OdU5f