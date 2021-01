विज्ञान भवन के लिए रवाना हुए किसान, राकेश टिकैत बोले - समाधान नहीं निकला तो 2024 तक जारी रहेगा किसान आंदोलन

नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर शुक्रवार को आठवें दौर की वार्ता दो बजे से विज्ञान भवन में होगी। सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए किसान संगठनों के नेता सिंधु बॉर्डर से विज्ञान भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमें समस्या का हल निकलने की उम्मीद है। आज हमारे सामने केंद्र सरकार एक और प्रस्ताव रख सकती है। लेकिन हम तीनों कृषि कानूनों की अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन 2024 तक जारी रहेगा। टिकैत के इस बयान से साफ है कि सरकार द्वारा कानून वापस न लेने स्थिति में हम मोदी सरकार को 2024 लोकसभा चुनाव सबक सिखाएंगे।

We going for talks with the hope that there will be a resolution today: Rakesh Tikait, Spokesperson of Bharatiya Kisan Union, ahead of 8th round of talks with Centre on the three farm laws pic.twitter.com/WnWb7m8uMz