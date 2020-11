कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे पंजाब के किसान, अमृतसर-दिल्ली राजमार्ग ब्लॉक

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से नए फार्म बिलों के खिलाफ दिल्ली में धरना दे रहे किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं। नाराज किसानों ने गुरुवार को अमृतसर-दिल्ली राजमार्ग ब्लॉक कर दिया है। किसानों के इस रुख से राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया है। फिलहाल इस राजमार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बाधित है।

Members of Kisan Mazdoor Sangharsh Committee block Amritsar-Delhi highway as part of their protest against the farm laws. https://t.co/Pn8tGezOfU pic.twitter.com/QLLaKuHDcZ