Farmers Protest: 11वें दौर की बैठक बेनतीजा, कृषि मंत्री तोमर बोले- कुछ ताकतें नहीं चाहती खत्म हो आंदोलन

नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों ( Farms Law ) को रद्द करने और MSP पर कानून बनाने की मांग को लेकर बीते करीब दो महीने से राजधानी दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को 11वें दौर की बातचीत फिर बेनतीजा रही।

विज्ञान भवन में आयोजित किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बैठक में कुछ भी नतीजा नहीं निकला। हालांकि, सरकार ने पहले ही यह प्रस्ताव दे दिया था कि इन तीनों कानूनों को डेढ़ साल के लिए स्थगित कर दिया जाता है और फिर इसपर बिंदुवार चर्चा की जाए। लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया और अब शुक्रवार की बैठक में भी आंदोलन खत्म करने को लेकर कोई हल नहीं निकल सका।

इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar ) ने तीखी टिप्पणी की है। बैठक बेनतीजा रहने से नाराज कृषि मंत्री तोमर ने स्पष्ट कहा कि किसान आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो चुकी है और अब कुछ लोग इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। कुछ ताकतें ऐसी है तो ये नहीं चाहती है कि आंदोलन खत्म हो।

उन्होंने कहा 'किसानों को हमने सबसे बेहतर प्रस्ताव दे दिया है, लेकिन कुछ ताकतें चाहती हैं कि आंदोलन चलता रहे और इसका कुछ अच्छा नतीजा ना निकले।' बता दें कि इस बैठक में भी किसान संगठन इस बात पर अड़े रहे कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, जबकि सरकार ने कई वैकल्पिक प्रस्ताव दिए। लिहाजा, बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला।

There are forces that want the agitation to continue and ensuring that no good comes out of it: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar on the eleventh round of talks between farmer unions and the government pic.twitter.com/AmJVDxbZj6

We asked them to reconsider our proposal as it is in the interest of farmers and the country. We asked them to convey their decision tomorrow: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar on the eleventh round of talks between farmer unions and the government https://t.co/3D8Ka2AXfG