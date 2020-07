Maharashtra Milk Price Hike: सड़कों पर बहाया हजारों लीटर दूध, कीमतें बढ़ने को लेकर किसानों ने तेज किया आंदोलन

नई दिल्ली। महाराष्ट्र ( Maharashtra ) में दूध किसानों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदेश के अलग-अलग शहरों में विरोध करते हुए किसानों ( Milk Farmer ) ने सड़कों पर हजारों लीटर दूध बहाया। दरअसल महाराष्ट्र में दूध उत्पादक किसानों और दूध संघों ने दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। यही वजह है कि गुस्साए किसान सड़कों पर दूध बहा रहे हैं।

दूध की ज्यादा कीमत देने की मांग को लेकर अब महाराष्ट्र में आंदोलन जोर पकड़ रहा है। लगातार दूसरे दिन भी किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ अपनी मांगों को लेकर उन्होंने हजारों लीटर दूध की सड़कों पर बर्बादी की।

#WATCH Workers of Swabhimani Shetkari Sangathna spill milk on the streets of Sangli as a mark of protest. The organisation is demanding Rs 25 per litre as the minimum rate of cow milk, among others. #Maharashtra pic.twitter.com/0GSq9fb1aT — ANI (@ANI) July 21, 2020

किसानों ने दूध का खरीद मूल्य बढ़ाने ( Maharashtra Milk Price Hike ) सहित विभिन्न मांगों को लेकर पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जिलों में मंगलवार को एक आंदोलन शुरू किया। आंदोलनकारियों ने राजू शेट्टी के नेतृत्व वाले किसान संगठन स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर दूध के टैंकरों को रोका और उन्हें पुणे-बंगलूरू राजमार्ग पर खाली कर दिया।

Maharashtra Animal Husbandry Minister Sunil Kedar holds meeting with Sadabhau Khot, leader of Swabhimani Shetkari Sangathan and other representatives of milk-producing farmers at Mantralaya. https://t.co/0CRvywvolS — ANI (@ANI) July 21, 2020

#WATCH Workers of Swabhimani Shetkari Sangathna spill milk on the streets of Kolhapur as a mark of protest. The organisation is demanding Rs 25 per litre as the minimum rate of cow milk, among others. #Maharashtra pic.twitter.com/BDMJSLfRtg — ANI (@ANI) July 21, 2020

ये किसानों की मांग

शेट्टी के मुताबिक वे दूध की खरीद की कीमतों में पांच रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी और इसका लाभ सीधे दूध उत्पादकों के खातों में डाले जाने की मांग कर रहे हैं।

GST को रद्द करे सरकार

उन्होंने कहा, 'हम दूध के उत्पादकों के लिए 30 रुपये की निर्यात सब्सिडी और दूध उत्पादों पर लगाए गए माल एवं सेवा कर ( GST ) को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं।'

इन इलाकों में बढ़ विरोध

महाराष्ट्र के हिंगोल में दूध के टैंकर को आग के हवाले कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने टायर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। कोल्हापुर के बिद्री इलाके में आंदोलकों ने दूध की गाड़ी को रोका और सैकड़ों लीटर दूध को सड़कों पर बहा दिया।

अकोला में किसानों ने सड़क पर सैकड़ों लीटर दूध बहा दिया। परभणी जिले के औंढ़ा इलाके में ट्रक को जबरन रुकवाकर आंदोलन किया।

दूध उत्पादक की तरफ़ से महाराष्ट्र के अकोला शहर में प्रदर्शन किया गया. आंदोलन कर्मियों ने दूध सड़क पर गिराकर नारेबाजी की। अकोला में किसान नेता अजित नवले ने कहा दूध उत्पादक किसानों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है।

बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा की, 'भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में दूध की कीमत को लेकर बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी आंदोलन करने की तैयारी में है।