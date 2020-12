Farmers Protest: राकेश टिकैत बोले- केंद्र ने हमारी 15 में से 12 मांगों को सही माना, मतलब बिल गलत

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार और किसानों के बीच चल रहा गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां सरकार ने कानून वापस लेने से इनकार कर दिया है, वहीं किसान इससे कम पर सहमत नहीं हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था का ठप होना है। केंद्र सरकार के अडियल रवैये से नाराज किसानों ने कई मुख्य मार्गों को ब्लॉक कर दिया है व कइयों को बंद करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही किसानों ने मांग न मानी जाने पर रेलवे ट्रैक को भी बाधित करने की बात कही है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश की व्यवस्था चरमरा जाएगी।

If Centre was agreeing to 12 of our demands out of 15, that means the bills are not right, then why not destroy them. We had demanded one law on MSP but they brought 3 bills through the ordinance...Our protests will continue peacefully: Rakesh Tikait, Spox, Bharatiya Kisan Union pic.twitter.com/cKB5QoGLxQ