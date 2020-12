किसान यूके के सांसदों को लिख रहे पत्र- ब्रिटेन के PM को भारत आने से रोकने के लिए कहा

नई दिल्ली। किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने सिंघू बॉर्डर से कहा कि आज पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई और उसमें ये फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार की चिट्ठी पर बुधवार की बैठक में फैसला लिया जाएगा।

The UK PM is scheduled to visit India on 26th January. We are writing to British MPs asking them to stop the UK PM from visiting India till the time farmers' demands are not met by the Indian government: Kulwant Singh Sandhu, farmer leader from Punjab at Singhu border https://t.co/m2Z0ReXFrd