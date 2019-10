फारूक अब्दुल्ला घाटी में फिर हुए नजरबंद, हयात अहमद भट की हुई गिरफ्तारी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से स्थानीय नेताओं पर नजरबंदी जारी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को फिर से नजरबंद कर लिया गया है। बुधवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फारूक अब्दुल्ला को उनके घर में नजरबंद कर दिया। आपको बता दें कि फारूक पर से हाल ही नजरबंदी हटाई गई थी।

पुलिस ने हयात अहमद भट को भी किया गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इसके अलावा श्रीनगर शहर के डाउनटाउन में कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी करने वाले मुख्य आरोपी हयात अहमद भट को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि फारूक अब्दुल्ला को फिर से नजरबंद किया गया है और हयात अहमद भट की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा फारूक की बेटी साफ‍िया को न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि साफिया समेत करीब एक दर्जन महिलाओं को पुलिस ने मंगलवार को हिरासत में लिया था। ये सभी आर्टिकल 370 के हटने का विरोध कर रही थीं।

J&K: Police today arrested Hayat Ahmad Bhat, the main instigator of law and order disturbance in the Downtown area of Srinagar city. pic.twitter.com/wILQv8EQVH