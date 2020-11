Farukh Abdulla ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा- हमें गैंग कहने वाले सबसे बड़े डकैत हैं

नई दिल्ली। नेशनल कांफ्रेंस एंड पीपुल्स एलायंस फॉर गुपकार डिक्लरेशन (PAGD) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, हम एक गिरोह नहीं बल्कि पार्टियों का गठबंधन हैं। जो लोग हमें गैंग कहते हैं, वे सबसे बड़े डकैत हैं, इसलिए सभी को एक गैंग के रूप में देखते हैं। हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे लेकिन हमें एक चुनाव चिन्ह नहीं मिल सकता इसलिए हम संयुक्त उम्मीदवारों के साथ अपने-अपने चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ेंगे।

We're not a gang but alliance of parties. Those who call us a gang are the biggest dacoits, so they see everyone as a gang...We'll fight election together but we can't get one single election symbol so we'll contest on our respective symbols with joint candidates: Farooq Abdullah https://t.co/SIJPBw6XPy