4 लाख के ईनामी अब्दुल कुरैशी की गिरफ्तारी पर उसके पिता का बयान, मेरा बेटा आतंकी नहीं है

नई दिल्ली: भारत का 'ओसामा बिन लादेन' कहा जाने वाला सिमी और इंडियन मुजाहिद्दीन का आतंकी अब्दुल कुरैशी सोमवार को दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ऑपरेशन के तहत आतंकी अब्दुल कुरैशी की गिरफ्तारी संभव हो सकी। सोमवार को ही अदालत ने उसे 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब्दुल कुरैशी को लेकर अब उसके पिता का एक बड़ा बयान आया है। अब्दुल सुभान कुरैशी के पिता ने बेटे के आतंकी होने की बात को साफ नकार दिया है।

आतंकी के पिता ने सिरे से खारिज किए सभी आरोप

न्यूज एजेंसी से की गई बात में कुरैशी के पिता ने कहा कि अब्दुल सुभान कुरैशी कभी भी किसी आतंकी वारदात में शामिल नहीं रहा है। उनका कहना है कि अधिकारियों की तरफ से उनसे लगातार ये पूछा जा रहा है कि वो इस मामले में क्या चाहते हैं। कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद उसके किसी जानकार का ये पहला बयान आया है।

2008 गुजरात सीरियल धमाकों का मास्टरमाइंड था कुरैशी

अब्दुल सुभान कुरैशी गुजरात में 2008 में हुए सीरियल धमाकों के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर जाना जाता है। उसकी गिरफ्तारी गणतंत्र दिवस से छह दिन पहले पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पुलिस ने सोमवार को बताया था कि भारत का ओसामा बिन लादेन के नाम से कुख्यात कुरैशी की गिरफ्तारी पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर से शनिवार को हुई। उसे 14 दिन के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है।

56 लोगों की हमले में हुई थी मौत

अहमदाबाद में 26 जुलाई, 2008 को हुए 20 विस्फोटों में 56 लोग मारे गए थे और 200 घायल हुए थे। इनकी जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन (आइएम) ने ली थी।

4 लाख का ईनामी है कुरैशी

कुरैशी आइएम का सह-संस्थापक तथा स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से जुड़ा रहा है। उस पर चार लाख का इनाम था। गुजरात सहित पांच राज्यों में हुए धमाकों का मास्टरमाइंड कुरैशी, लंबे समय से विदेश में रह रहा था।

He was never involved in any terror activities, the authorities can continue to say what they want: Father of terrorist Abdul Subhan Qureshi who was arrested by Special Cell of Delhi Police yesterday. pic.twitter.com/qS0CEIMOeQ