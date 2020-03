लॉकडाउनः जामा मस्जिद में पहली बार 10 लोगों ने अदा की नमाज, देशभर में सख्ती से पालन

नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावायरस ( Coronavirus ) के बढ़ते खतरे के चलते केंद्र सरकार ( Central Govt ) ने देश में 21 दिन का लॉकडाउन ( Lock Down ) घोषित कर दिया है। पीएम मोदी ( PM Modi ) के ऐलान के बाद देशभर में लॉकडाउन का शुक्रवार को तीसरा दिन है। इस बीच मुस्लिम समुदाय के लिए शुक्रवार का दिन काफी अहम होता है। क्योंकि इस दिन जुमे की नमाज अदा की जाती है।

लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के चलते मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया था कि वे घर पर जुमे की नमाज अदा करें। इसका व्यापक असर देखने को मिला।

Few people offer Friday namaz at the Jama Masjid in Delhi. Shahi Imam of Delhi's Jama Masjid, Syed Ahmed Bukhari has appealed to the Muslims to offer all prayers including Friday prayer from their homes, due to Coronavirus. https://t.co/VHq8Kl1weG pic.twitter.com/Mv6ZKDHK6z — ANI (@ANI) March 27, 2020

कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए लोगों ने मस्जिदों जुमे की नमाज अदा नहीं की। राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद में भी जुमे की नमाज सिर्फ 10 लोगों ने अदा की। इतिहास पहली बार है जब सिर्फ 10 लोगों ने जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की हो।

कोरोना संकट के चलते दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने एलान किया कि जुमे की नमाज अदा नहीं की जाएगी।

फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुकर्रम अहमद ने भी लोगों से कहा है कि यह हुकूमत की ओर से जो भी दिशा-निर्देश दिये जा रहे हैं उनका पालन किया जाए, यही वक्त का तकाजा है।

उधर, लखनऊ के दारुल उलूम नदवा ने भी घर पर ही नमाज अदा करने को कहा है। जमीअत उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरखद मदनी ने भी अपील की है कि जुमे में जमात की बजाय घर पर ही नमाज पढ़ें।

हर शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए कम से कम 10 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। हालाँकि, आज संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। मस्जिद के कर्मचारियों सहित दस लोगों ने जुमा नमाज की पेशकश की जिससे बाकी मस्जिदों और समुदाय के लिए एक मिसाल कायम हुई।

ईद, अल्विदा जैसे मौकों पर जो रमजान के आखिरी शुक्रवार को होता है, यह मस्जिद लगभग 1 लाख लोगों से भरी रहती है। नियमित दिनों में भी मस्जिद में लगभग 2000 लोग होते हैं।

Delhi: BJP leader Shahnawaz Hussain offers Friday prayers at his residence.



All religious places are closed for visitors in the light of #21DayLockdown, Muslim clerics have also made an appeal to all the people to offer prayers at their houses itself. pic.twitter.com/JxNJ5rfjIf — ANI (@ANI) March 27, 2020

बीजेपी नेता शाह नवाज हुसैन ने भी घर पर अदा की नमाज।





Jammu and Kashmir: Mosques in Srinagar are closed in the light of #21DayLockdown. Muslim clerics have also made an appeal to all the people to offer prayers at their houses. pic.twitter.com/GBotU5kHIO — ANI (@ANI) March 27, 2020

वहीं जम्मू-कश्मीर में भी लॉकडाउन के चलते मस्जिदों को बंद ही रखा गया।





Delhi: Women of Lal Kuan in Chandni Chowk offered 'namaz' while practicing social distance amid lockdown due to #Coronavirus. pic.twitter.com/e52Gra9dAZ — ANI (@ANI) March 27, 2020

महिलाओं ने घरों पर ही जुमे की नमाज अदा की