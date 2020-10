NEET Result पर सवाल, फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री बोले- जब दोनों के नंबर बराबर, तो शोएब की जगह आकांक्षा टॉपर क्यों नहीं?

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2020 ( NEET Result 2020 ) के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार नीट परीक्षा में दो छात्रों को बराबर नंबर आए हैं। ओडिशा के राउरकेल का रहने वाले शोएब आफताब ( Shoaib Aftab )और दिल्ली की रहने वाली आकांक्षा सिंह ( Akanksha Singh ) को 720 में से 720 नंबर आए हैं। लेकिन, शोएब आफताब को इंडिया टॉपर घोषित किया गया है। जबकि, आकांक्षा सिंह दूसरे स्थान पर रही। वहीं, नीट परिणाम को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है और भेदभाव करने की बात कही जा रही है। मशहूर फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ( Vivek Ranjan Agnihotri ) ने ट्वीट कर नीट परीक्षा के परिणाम पर सवाल उठाए हैं और कहा कि जब शोएब और आकांक्षा सिंह के बराबर यानी 720 में से 720 नंबर आए हैं तो शोएब आफताब ही टॉपर क्यों?

Why was only Soyeb Aftab declared NEET topper when Akanksha also scored 720/720?