कोरोना संकट: थूकने, कपड़े उतारने के बाद अब जमातियों पर वार्ड के आगे शौच करने का आरोप, FIR दर्ज

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) को लेकर हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। पूरी दुनिया में 10 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में हैं, जबकि 50 हजार से ज्यादा की मौत हो चुकी है। भारत ( Coronavirus in india ) में भी यह वायरस काफी तेजी से फैलता जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3900 के पार पहुंच चुका है, जबकि 114 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, निजामुद्दीन मरकज ( Nizamuddin Markaz ) केस के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में अचानक काफी इजाफा हो गया है। इतना ही नहीं तबलीगी जमात ( Tablighi Jamaat ) के लोग डॉक्टर्स, नर्स , पुलिस और सफाईकर्मियों के साथ काफी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन, अब जो जमात के लोगों ने किया उसने सारी सीमाएं तोड़ दी है।

जानकारी के मुताबिक, नरेला स्थित क्वारंटाइन सेंटर में तबलीगी जमात के दो लोगों ने बेहद शर्मनाक हरकत की है। एक सफाई कर्मी ने आरोप लगाया है कि 31 मार्च के दिन दो जमातियों ने अपने कमरे के बाहर ही शौच कर दिया था। इस बाबत कर्मचारी ने FIR भी दर्ज कराई है। एफआईआर में ये भी लिखा है कि ये दोनों आरोपी स्वास्थ्य विभाग और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन भी नहीं कर रहे हैं और लोगों की जान को खतरे में डालते हुए कोरोना से लड़ने की पूरी मुहिम को खतरे में डाल रहे हैं। पुलिस ने दोनों जमातियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गौरतलब है कि यह दोनों व्यक्ति निजामुद्दीन मरकज के तबलीगी जमात में शिरकत कर चुके हैं और प्रशासन ने इन्हें मरकज से निकालकर यहां भर्ती कराया था।

