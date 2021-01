पुणेः सीरम इंस्टीट्यूट की निर्माणाधीन इमारत में लगी आग, कोरोना वैक्सीन सुरक्षित

नई दिल्ली। महाराष्ट्र पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल एक गेट पर आग लग गई है। यह वहीं सीरम का कार्यालय है जहां से कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप रवाना हुई थी। बताया जा रहा है कि आग से होने वाले नुकसान के बारे में अभी तक पता नहीं चल सका है। दमकल की गाड़ियां यहां पर आग बुझाने का काम कर रही हैं।

इमारत के जिस हिस्से में आग लगी है वह निर्माणाधीन इमारत है। वैक्सीन और वैक्सीन उत्पादन दोनों ही पूरी तरह सुरक्षित है। इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ सुरेश जाधव के अनुसार जहां आग लगी है वहां वैक्सीन से जुड़ा काम चल रहा था। यह हिस्सा वहां से काफी दूर है जहां कोविड-19 का टीका कोविशील्ड बनाया जा रहा है और स्टोर किया जा रहा है।

मेयर मुरलीधर महोल के अनुसार आग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मंजरी प्लांट में लगी है। दमकल विभाग ने बताया कि आग हाल ही में बनी इमारत की पांचवी मंजिल पर लगी है। फिलहाल यहां पर दमकल की पांच गाड़ियां मौजूद हैं।

Maharashtra: Fire breaks out at Terminal 1 gate of Serum Institute of India in Pune. More details awaited. pic.twitter.com/RnjnNj37ta