चेन्नई के तेल गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में छा गए धुंए के बादल

चेन्नई : तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई (Chennai) के माधवराम (Madhavram) इलाके में स्थित एक तेल गोदाम में आग लग गई है। इस मामले में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। मिली जानकारी के अनुसार तेल गोदाम के पास फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां पहुंच गई हैं और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इस आग को बुझाने में जुट गए हैं।

#WATCH Tamil Nadu: Fire breaks out at an oil warehouse in Madhavaram area in Chennai. 12 fire tenders present at the spot. Fire-fighting operation is underway. pic.twitter.com/kHKmM0LBXY

10 दिनों के भीतर दूसरी घटना

10 दिनों के भीतर आग की यह दूसरी तमिलनाडु की राजधानी में आग की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 19 फरवरी के शाम तमिलनाडु के विरुद्धनगर के एक पटाखा फैक्टरी में आग लग गई थी। माधवराम फैक्ट्री में लगी आग काफी भीषण बताई जा रही है। अभी तक जानमाल की क्षति की सूचना नहीं मिली है।

Tamil Nadu: Fire breaks out at an oil warehouse in Madhavaram area in Chennai. Four fire tenders present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/2J37BWHAFM